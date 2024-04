La Suisse s’accorde avec le Luxembourg sur la protection de l’information classifiées

Le 10 avril 2024, le Conseil fédéral suisse a validé un accord avec le Luxembourg pour la protection mutuelle des informations classifiées, favorisant la coopération sécuritaire.

Lors de sa séance du 10 avril 2024, le Conseil fédéral a approuvé un accord entre la Suisse et le Luxembourg concernant la protection réciproque des informations classifiées.

Cet accord signifie que la Suisse et le Luxembourg acceptent que leurs règles de sécurité pour protéger les informations importantes sont aussi bonnes l’une que l’autre. Grâce à cela, les deux pays pourront partager des informations secrètes et travailler ensemble dans des domaines comme la sécurité sur internet et la défense.

L’accord est aussi une bonne nouvelle pour les entreprises suisses. Elles pourront maintenant participer à des projets importants au Luxembourg.

La Suisse a déjà mis en place des accords similaires avec d’autres pays et organisations pour partager et protéger des informations secrètes.

Pour en savoir plus

Le Conseil fédéral approuve un accord avec le Luxembourg sur la protection de l’information Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.

(Re)découvrez également: