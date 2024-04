Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants.

Les actus sélectionnées cette semaine

Enregistré à son insu, son entretien RH finit sur le darknet Les données d’une agence d’intérim bâloise ont été piratées. Le directeur s’exprime.

Nur wenige Schweizer Firmen sind gut für moderne Cyberrisiken gerüstet Laut dem Cisco Cybersecurity Readiness Index 2024 sind nur knapp zwei Prozent der Schweizer Unternehmen optimal vor modernen Sicherheitsrisiken geschützt. 76 Prozent der hiesigen Unternehmen sind in der unteren Hälfte der Skala angesiedelt.

Échanges entre l’Office fédéral de la cybersécurité et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information française Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.

Kanton Aargau will sein SOC teil-outsourcen Ein externer Anbieter soll das Security Operations Center (SOC) des Kantons übernehmen und ausbauen. Angestrebt wird ein hybrider Ansatz.