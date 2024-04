Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Le Canton de Vaud n’interdira pas à ses employés d’utiliser TikTok Pour l’heure, les autorités ne vont pas bannir l’installation de l’application sur les smartphones professionnels des collaborateurs de l’administration vaudoise.

Vols, homicides et cybercriminalité en hausse en Suisse en 2023 Le nombre d’infractions relevant du Code pénal enregistrées par la police en 2023 a augmenté de 14% sur un an, à 522’558. La criminalité numérique a bondi de 31,5% et les infractions contre le patrimoine (+17,6%) sont en hausse pour la deuxième année consécutive.

Bancomaten-Angriffe: Sprengungen sind besonders gefährlich Gleich vier Fälle in einer Woche: Unbekannte haben wieder bei Schweizer Bancomaten zugeschlagen. Ein Überblick.

Kapo Bern will Blockchain-Kriminalität aufspüren Die Polizeibehörde setzt als erste in der Schweiz auf Software der US-Firma Chainalysis. Die Kosten dafür belaufen sich auf eine knappe halbe Million Franken.

Polizei meldet immer mehr digitale Straftaten Die digitale Kriminalität steigt weiter. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen in der Schweiz nochmals um knapp ein Drittel gestiegen, während die Aufklärungsquote zurückging.