Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Kanton Zug braucht CISO-Nachfolge Die Innerschweizer suchen in einem Inserat eine neue oder neuen CISO. Dies wird nötig, weil Renzo Mühlebach in die Bundesverwaltung wechselt.