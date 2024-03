Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour l’Europe.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

EU-Parlament nimmt den AI Act an In den Ländern beginnt jetzt die schrittweise Umsetzung, etwa indem verbotene Systeme ausser Betrieb genommen werden.

Cyber Resilience Act adopté: les députés de l’UE répondent aux demandes de la communauté open source Tout juste adopté, Cyber Resilience Act européen impose des contraintes de cybersécurité aux fournisseurs de produits numériques. Le texte final fait la distinction entre les acteurs de l’open source et les distributeurs de solutions commerciales.

Une enquête ouverte après des attaques informatiques ciblant plusieurs ministères Les services du premier ministre, Gabriel Attal, avaient annoncé lundi que plusieurs ministères avaient été ciblés par des attaques ” d’une intensité inédite “, revendiquées par Anonymous Sudan, un groupe de militants prorusses.