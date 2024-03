Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Swiss Hacking Challenge 2024 beginnt am Freitag Ab dem 1. März werden wieder die besten jungen Schweizer Cybersecurity-Talente gesucht.

Nationalratskommission stimmt für E-ID-Gesetz Im Frühling kommt das E-ID-Gesetz vor den Nationalrat. Dessen vorberatende Rechtskommission stimmte der Vorlage ohne Gegenstimmen zu. Sie plädiert jedoch für punktuelle Änderungen, die den Schutz von Personendaten erhöhen sollen.

Bundesverwaltung nimmt 600 IT-Dienstleistungsverträge unter die Lupe Nach Cyberangriffen auf seine IT-Zulieferer hat der Bund 7000 Verträge mit externen Dienstleistern auf Bestimmungen zur Cybersicherheit abgeklopft. 600 davon muss die Verwaltung in den nächsten Monaten genauer prüfen und allenfalls anpassen.

Im Frühling 2023 haben Hacker sensible Daten der Berner IT-Firma gestohlen. Später wurden Sicherheitsmängel bekannt.