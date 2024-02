Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Schweizer Armee – Chef des Armeekommandos Cyber: Kriege beginnen im Cyberspace Der Chef des neuen Armeekommandos erklärt im Interview, wo die Gefahren des modernen Kriegs liegen.

Une société suisse a été hackée et des données très sensibles volées Un groupe de hackers russe a volé près de 200 Go de données à une entreprise de placement suisse et les a divulgués sur le darknet.

Fedpol sucht Anbieter für Online-Verifikation der E-ID In einer Ausschreibung sucht das Bundesamt für Polizei eine Software, um die Online-Verifikation der E-ID durchzuführen. Dies war einer der umstrittenen Punkte in der Vernehmlassung.

3 Millionen für externe Security-Spezialisten im Kanton Zug Die Innerschweizer brauchen Unterstützung im Aufbau und Betrieb eines Security Operation Centers.

Plus de 2000 serveurs Exchange suisses vulnérables à une faille Environ 97’000 serveurs Exchange dans le monde sont potentiellement concernés par une faille permettant d’effectuer des attaques de relais NTLM. 2’119 serveurs vulnérables ont été identifiés en Suisse.

La Suisse a contribué à neutraliser le gang de ransomware LockBit Dans le cadre d’une opération policière internationale, la Suisse a contribué à la désactivation de LockBit, le ransomware le plus déployé au monde, qui a causé des dommages de plusieurs milliards d’euros. Des clés de déchiffrement sont rendues accessibles.