Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour l’Europe.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Des hackers revendiquent la compromission de 600 000 comptes de la Caisse d’allocations familiales Un groupe de pirates informatiques a revendiqué avoir compromis 600 000 comptes de la Caisse d’allocations familiales (Caf). De son côté,…-Cybersécurité

La CAF dément tout piratage d’ampleur, des investigations toujours en cours Des hackers avaient affirmé avoir mis la main sur des données relatives à 600 000 comptes d’allocataires, mais la CAF n’a confirmé le piratage que pour quatre d’entre eux.