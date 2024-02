Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Le Préposé critique le projet de banque de données de la police Les polices cantonales et Fedpol ont le projet d’enregistrer également les délits mineurs dans une banque de données centrale. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) s’en inquiète.

Hacker bietet Tool zum Klonen Schweizer Natel­nummern Potenziell könnten Cyberkriminelle Zugang zu einer fremden Telefon­nummer erlangen, um beispiels­weise Pass­wörter zurückzusetzen. Experten sind sich aber uneins, ob es sich um ein “legitimes” Angebot handelt.

Darkgate ist die meistverbreitete Malware in der Schweiz Check Point hat seine “Most Wanted”-Liste für den Januar 2024 veröffentlicht. An der Spitze des Malware-Rankings steht in der Schweiz erstmals Darkgate.

Armee sucht Leitung für digitale Transformation Auf Jobportalen sucht die Schweizer Armee nach einer Leiterin oder einem Leiter digitale Transformation. Die Stelle wird neu geschaffen. Als Vorgesetzter fungiert der IKT-Chef der Gruppe Verteidigung.

Schweizer Telcos gegen Katastrophen-Schutz­mass­nahmen fürs Mobilnetz Der Bundesrat will, dass Batterien und Generatoren angeschafft werden, um Antennen bei einem Strom-Blackout 72 Stunden lang in Betrieb zu halten. Das ist der Branche zu teuer.