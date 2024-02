Près d’un million de sportifs touchés par la cyberattaque sur l’entreprise suisse Datasport

L’entreprise Datasport en Suisse a subi une cyberattaque qui a exposé les données personnelles d’un million d’utilisateurs durant une mise à jour.

Une attaque informatique a touché l’entreprise Datasport en Suisse. Le 22 janvier 2024, des informations privées d’environ un million d’amateurs de sport ont été dévoilées : noms, numéros de téléphone, et emails se sont retrouvés en vente en ligne.

Datasport, qui organise des événements sportifs, a subi un problème de sécurité majeur pendant une mise à jour de ses systèmes. Alors qu’ils transféraient des informations pour les protéger, une faiblesse dans leur système a été utilisée par les pirates.

Il semblerait que seules les informations des utilisateurs actifs entre mi-2021 et fin 2023 soient touchées. C’était une période très active pour Datasport, avec beaucoup d’inscriptions à des événements sportifs. Les données sensibles comme les mots de passe et les infos bancaires ne seraient pas concernées.

Selon la dernière mise à jour du 2 février 2024, les données personnelles concernées par le cyberattaque sont les suivantes: ID myDS, nom et prénom, genre, date de naissance, nationalité, langue, code postal, adresse, numéro de téléphone et l’adresse email. Datasport mentionne néanmoins qu’il est possible que d’autres informations contenues dans myDS aient été affectées, telles que les noms des concours et les montants.

Communication à titre personnel La protection des données a toujours été une priorité absolue pour Datasport. Cela nous a permis, ces dernières années, de nous protéger contre les attaques criminelles de plus en plus fréquentes contre notre informatique. Malgré cela, nous avons maintenant été victimes d’un cyberincident qui a touché une partie de la base d’athlètes myDS Datasport.

