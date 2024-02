12 cantons proposent les plaintes en ligne pour les cyberdélits

Pour faciliter le dépôt de plaintes, 12 cantons proposent maintenant de pouvoir signaler certains cas directement en ligne sur www.suisse-epolice.ch.

Le nombre de plaintes pour la cybercriminalité a considérablement augmenté en Suisse aussi. Pour information, Suisse ePolice est devenu un service en ligne important qui a enregistré l’année dernière plus de 54’500 vols et autres délits. Parmi eux, 2’500 étaient des cyberdélits.

Fort de ce constat, la plateforme Suisse ePolice a évolué pour permettre maintenant dans 12 cantons de signaler ces délits en ligne. Avec le temps, il est prévu que davantage de cantons offrent également ce service.

Avec ce service, les plaintes sont directement reçues par la police et il n’est plus nécessaire de se rendre personnellement à la police. Sur Suisse ePolice, il est possible par exemple de signaler une fraude lors d’achats en ligne, l’abus de données personnelles ou de fausses annonces. Pour les autres types de cybercrime, les victimes doivent encore se déplacer en personne au poste de police.

Le service est déjà disponible dans les cantons suivants : AI; AR; BE; FR; GL; GR; LU; NE; SG; SZ; ZG; ZH. Si le canton ou le cas n’est pas supporté par le site alors la victime se voit proposer de passer directement dans un poste de police à proximité directe de son domicile. A noter que le formulaire fait également le lien vers le site d’annonce du NCSC sans dépôt d’une plainte:

Digitale Anzeigeerstattung von Cyberdelikten auf Suisse ePolice Strafanzeigen wegen Cyberdelikten steigen markant. Neu können betroffene Personen auf www.suisse-epolice.ch bestimmte Strafanzeigen im Bereich der Cyberdelikte rund um die Uhr einfach online zur Anzeige bringen.