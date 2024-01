Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Beim Cyberangriff auf den IT-Dienstleister Xplain im Mai 2023 ist eine grosse Menge an Daten gestohlen worden, darunter heikle Daten diverser Behörden. Nun stellt sich heraus: Dass es soweit kommen konnte, hat mit unzulässigem Vorgehen und Versäumnissen der Aargauer Kantonsverwaltung zu tun.

Le préposé fédéral publie un guide sur la protection des données pour les responsables IT Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) publie une version révisée du guide sur les “mesures techniques et organisationnelles de la protection des données”. Le guide doit permettre aux responsables informatiques de concevoir leurs systèmes de manière sûre et conforme à la protection des données.