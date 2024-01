Interpol met en garde contre les nouvelles menaces dans le Métaverse

Depuis Davos, INTERPOL alerte sur les risques de cybercriminalité dans le Métaverse et propose des stratégies pour commencer dès maintenant à sécuriser cet espace numérique en expansion.

Dans un nouveau rapport publié lors du WEF 2024 à Davos, l’Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) met en garde contre les problèmes possibles dans le Métaverse, qui est comme une future version de l’internet où les gens utilisent des personnages numériques pour interagir dans des espaces 3D.

INTERPOL s’inquiètent notamment de divers nouveaux crimes qui pourraient s’y produire. Cela inclut les relations adultes-enfants, la propagation de contenus nuisibles et le piratage informatique. Il y a aussi une préoccupation pour le vol d’objets numériques ou les intrusions dans l’espace en ligne des individus.

Déterminer qui a commis une infraction dans le Métaverse est difficile car il n’y a pas d’indices du monde réel à suivre, seulement des indices numériques. De plus, le Métaverse n’a pas un ensemble unique de règles pour tout le monde ni un lieu où les lois s’appliquent. Cela n’aide pas non plus que les gens puissent plonger dans le Métaverse de n’importe où dans le monde en utilisant différents appareils.

Source : INTERPOL et son disques des menaces du Métaverse

Malgré ces problèmes, INTERPOL voit également que le Métaverse peut avoir des aspects positifs. Par exemple, il pourrait être un excellent endroit pour former les policiers ou pour conserver une copie exacte d’une scène de crime.

Le Métaverse mélange donc le monde réel et les mondes virtuels et est en cours de construction par de nombreuses entreprises. D’ici 2026, beaucoup d’entre nous pourraient passer beaucoup de temps là-bas. Il pourrait devenir une part importante des entreprises et, d’ici 2030, il pourrait valoir énormément d’argent.

Organiser le Métaverse pour contrer la cybercriminalité

Cependant, le Métaverse ne fait que commencer, et il y a beaucoup à définir et INTERPOL veut s’y préparer au mieux. C’est pourquoi ils ont mis en place une équipe en octobre 2022 pour rendre le Métavers plus sûr. Ce rapport regroupent leurs principales idées et suggestions pour ce nouveau monde virtuel en traitant les principaux thèmes suivants:

Cas d’utilisation du Métaverse pour l’application de la loi Criminalité dans le Métaverse Investigation et forensique du Métaverse Gouvernance du Métaverse

