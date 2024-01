Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants.

Attaque DDoS contre des sites web de la Confédération En raison d’une attaque DDoS, certains sites web de l’administration fédérale ont été temporairement inaccessibles ce mercredi 17 janvier 2024. Le groupe pro-russe Noname a revendiqué l’attaque, motivée par la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky au World Economic Forum de Davos.

Cyberangriff im Kanton Schwyz beschäftigt die Lokalpolitik Rund vier Wochen nach einem Cyberangriff sind die Systeme der Verwaltung March wieder im Normalbetrieb. Dazu geäussert hat sich auch der Regierungsrat.

Cyberangriff auf die kantonale Website des Kantons Basel-Stadt Seit Freitagmorgen ist die kantonale Website von Basel-Stadt www.bs.ch das Ziel eines Cyberangriffs. Zeitweise war die Seite nicht erreichbar. Die kantonalen IT-Fachleute haben Gegenmassnahmen ergriffen, um den Betrieb wieder störungsfrei sicherzustellen.

Schweizer Mobilfunk-Zulieferer Nexus Telecom gehackt Die Ransomware-Bande 8Base hat bei Nexus Telecom angeblich “eine grosse Menge an vertraulichen Informationen” erbeutet. Das Opfer beliefert Provider weltweit mit Netzwerk-Überwachungs-Software.

Le logiciel espion utilisé par FedPol est un secret d’Etat Le Tribunal administratif fédéral déboute un avocat qui voulait consulter le contrat de fourniture d’un logiciel espion israélien utilisé par FedPol et les renseignements. L’homme de loi soupçonne qu’il s’agit du très controversé programme Pegasus de la société NSO.

Ransomware-Angriff auf Schaffhauser ICT-Firma Täglich kostenlose News, Trends, Nachrichten und Hintergründe aus der Schweizer und der internationalen Informatik. Für Anwenderunternehmen und Anbieter.

Divers sites web de l’administration fédérale temporairement inaccessibles en raison d’une attaque par déni de service Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.

In einem Anfang 2022 veröffentlichten Bericht hat die Eidgenössische Finanzkontrolle erhebliche Sicherheitsrisiken in der IT-Plattform des Parlaments festgestellt. Nun hat sich die Behörde das Projekt erneut angeschaut und findet, es gebe nach wie vor Verbesserungspotenzial.