Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor neuerlicher DDoS-Welle Kommende Woche besucht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das WEF in Davos. Es könnte wieder zu DDoS-Angriffen auf Schweizer Unternehmen und Behörden kommen.

Le service de renseignement suisse surveille aussi le trafic de données national Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le renseignement en 2017, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) s’est vu doté de nouvelles capacités de surveillance. Contrairement aux promesses faites lors de la campagne électorale, celles-ci sont également utilisées pour surveiller le trafic de données en Suisse.

Kapo Zürich beschafft ICT-Dienst­leistungen für mehrere Millionen Franken Täglich kostenlose News, Trends, Nachrichten und Hintergründe aus der Schweizer und der internationalen Informatik. Für Anwenderunternehmen und Anbieter.

Schweizweites Behörden-Login nimmt den Betrieb mit Pilotkantonen auf Der Authentifizierungsdienst der Schweizer Behörden (AGOV) hat den Betrieb mit zwei Pilotkantonen aufgenommen. Mit dem einheitlichen Behörden-Login wird der elektronische Verkehr mit den Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden vereinfacht.

Le Conseil œcuménique des Eglises victime d’un hacking Durant les fêtes de fin d’année, un groupe a piraté les systèmes informatiques de cette communauté qui rassemble plus de 350 églises. Une rançon a été exigée.