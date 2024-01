La nouvelle force d’intervention cybersécurité pour les communes vaudoise est opérationnelle

Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle force d’intervention cantonale, CSIRT, soutient les communes et associations intercommunales en cas de cyberattaques. Elle coordonne les actions et fournit une analyse de la situation pour une réponse rapide via le numéro d’urgence 117.

Depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle force d’intervention cantonale est active pour soutenir les communes et associations intercommunales en cas de cyberattaques.

A la suite de la signature d’une convention signée en juin 2023, une force d’intervention, appelée CSIRT pour Computer Security Incident Response Team a été créée. Composée d’experts cybersécurité du centre opérationnel de sécurité (SOC) de la Direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNSI), elle pourra être renforcée, selon les situations de crise et leur gravité, par les experts de la cybercriminalité de la Police Cantonale Vaudoise (PolCant) ainsi que de spécialistes de la gestion de crise de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC).

Comme mentionné dans l’article ci-dessous, en cas de situation extraordinaire de crise, la force d’intervention CSIRT déploie une structure de conduite de crise permettant (1) de coordonner les actions et forces en présence pour réduire au maximum les impacts et rétablir la situation au plus vite et (2) d’apporter une analyse de la situation et des points de situation afin que la municipalité ou la direction de l’entité victime puisse prendre rapidement les meilleures décisions.

Source: Canton de Vaud – Organisation de la force d’intervention cantonale cybersécurité

En cas de cyberattaque, la procédure prévoit dans le Canton de Vaud d’appeler le numéro d’urgence 117. Les experts du cybercrime de la Police cantonale se mettront ensuite en contact avec le centre opérationnel de sécurité (SOC) de la DGNSI, qui coordonnera la suite des opérations.

Pour en savoir plus

