Quel est le sentiment de sécurité des internautes suisses ?

La SATW rappelle dans son communiqué que la constante évolution du paysage numérique nécessite une sensibilisation spécifique aux risques existants sur Internet et sur les plateformes d’achats en ligne. Le rapport de clôture 2023, intitulé Sécurité sur Internet et achats en ligne, livre plusieurs indications relatives aux internautes suisses et à leur comportement en matière de cybersécurité.

Du 7 août au 4 septembre 2023, la SATW a mené 1 239 entretiens dans les trois régions de la Suisse afin d’évaluer les attitudes à l’égard des cyberrisques, de l’impact des attaques et de la mise en œuvre de mesures de sécurité.

Selon les réponses reçues, le nombre moyen d’appareils connectés à Internet possédés par les répondants est de 6,9. 68% des répondants considèrent avoir de bonnes connaissances en cybersécurité. Ceux qui ont de bonnes connaissances en cybersécurité adoptent des comportements plus sûrs, tels que l’utilisation de mots de passe uniques, la possession d’un gestionnaire de mots de passe et la priorisation des mises à jour de logiciels.

Environ un tiers des répondants ont suivi une formation en cybersécurité, et ces personnes ont tendance à faire preuve d’un niveau plus élevé de compétence en matière de sécurité. Cependant, il existe encore des risques associés au fait que certaines personnes se sentent incertaines ou ont des connaissances limitées, car elles peuvent être plus exposées au risque d’être laissées pour compte à l’ère numérique et devenir victimes de cyberattaques. Notamment, 8% des répondants ont été affectés par une attaque en ligne au cours des trois dernières années.

La majorité des répondants font des achats en ligne chaque mois, privilégiant le mode de paiement “facture” pour sa fiabilité. Malgré des inquiétudes concernant la fraude en ligne, un nombre important de répondants ont déjà été victimes de tromperie sur des plateformes de e-commerce. Il est souligné que personne ne devrait être exclu de la digitalisation croissante et de la cybercriminalité. Les médias et les réseaux personnels sont les principales sources d’information concernant la sécurité Internet.

Les principaux constats établis dans le rapport se résument de la manière suivante

