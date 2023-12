La sécurité de l’app française Olvid mise en cause

Les fonctionnaires français doivent dorénavant utiliser l’app française Olvid et désinstaller les applications étrangères comme Signal et Telegram. Problème, son serveur de distribution des messages est hébergé chez AWS aux Etats-Unis.

Pour rappel, la Première ministre de France, Élisabeth Borne, a annoncé le mois dernier demandant à tous les fonctionnaires du gouvernement français de désinstaller les applications de communication étrangères telles que Signal, WhatsApp et Telegram sur les équipements fournis par l’État d’ici le 8 décembre 2023, et d’installer l’application Olvid.

Cette application développée par une entreprise française avait été présentée comme une solution complètement française notamment par Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications et qui avait même déclaré dans une interview sur France Info, « Olvid, c’est une solution qui est 100 % française,100 % sécurisée» 😉

Pourtant, le journal Le Canard Echaîné a découvert qu’Olvid utilise AWS pour son serveur de distribution des messages et est hébergé aux Etats-Unis. Cette situation la soumet donc en principe de lois extraterritoriales américaines qui permettent aux autorités américaines de réclamer l’accès aux données hébergées.

Pour calmer et clarifier la situation, Olvid a rédigé un communiqué où elle s’explique qu’elle n’est pas l’unique solution de messagerie instantanée grand public à proposer du chiffrement de bout en bout mais qu’elle est (à sa connaissance) la seule à garantir également l’authentification de bout en bout et à ne pas faire reposer la confidentialité et l’authenticité des échanges sur un annuaire centralisé.

Bref, cet épisode est un nouveau rappel de l’importance d’une transparence totale pour de telles solutions cryptographiques afin d’éviter des crises de confiance. Osez mentionner qu’une application est 100% sécurisée est un discours marketing qui ne doit tromper personne: le risque 0 n’existe pas en sécurité.

Pour en savoir plus

Olvid : la polémique sur AWS ne PaaS pas – Le Monde Informatique Application : Les ministres ont été sommés d’utiliser Olvid comme messagerie sécurisée. Le hic est que l’application utilise AWS pour l’hébergement de son serveur…

Olvid : mise en cause, la messagerie française imposée aux ministres se défend de toute faille de sécurité Il est reproché à la messagerie française de faire héberger son serveur de distribution des messages par Amazon Web Services (AWS), soumise aux lois extraterritoriales américaines qui permettent en principe aux autorités américaines de les réclamer. Olvid se défend en affirmant que…

Le rappel de la décision

Pour converser, les ministères devront utiliser l’application de messagerie instantanée Olvid Elisabeth Borne a demandé à son gouvernement et à ses cabinets ministériels d’utiliser Olvid, et d’abandonner WhatsApp ou encore Telegram.

Lancée en 2019, l’application vient d’obtenir un gros coup pouce de l’Etat, après une circulaire de Matignon enjoignant les ministres…-Cybersécurité

Les réactions de Signal

Les failles de sécurité invoquées par la Première ministre française ne sont étayées par aucune preuve et sont dangereusement trompeuses Meredith Whittaker, patronne de Signal

Les arguments de Matignon pour installer Olvid font tousser Signal Pour pousser l’installation de l’application de messagerie Olvid, la Première ministre a mentionné des “failles de sécurité” dans les principales applications grand public, une affirmation floue pas étayée précisément.

Signal accuse la France de dire n’importe quoi sur sa messagerie sécurisée La présidente de la fondation Signal, Meredith Whittaker, a eu vent des projets du gouvernement français de passer à Olvid pour discuter, à la place des

Les précisions d’Olvid

Olvid – Secure Messaging Nous sommes souvent interpellés sur des sujets qui ne sont pas forcément liés au fonctionnement de l’application. Ces sujets n’en demeurent pas moins très importants. Ils sont parfois techniques, sensibles, sujets à controverse, et malheureusement commentés de façon approximative (en moins de 280 caractères).

(Re)découvrez également:

Des idées de lecture cybersécurité