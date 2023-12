Le NCSC suisse ciblé … par la presse

L’Office fédéral de la cybersécurité sera actif en 2024 au sein du Département de la défense et la presse vient de relever la démission récente d’une dizaine d’employés

Le nouvel Office fédéral de la cybersécurité sera opérationnel au début de l’année 2024. Comme le rappellent les articles ci-dessous, le Conseil fédéral a décidé que cet Office de la cybersécurité sera établi au sein du Département de la défense (DDPS) et non plus au Département des finances.

La presse spécialisée a rapporté la semaine dernière le départ de 10 des 48 employés du NCSC, dont six experts de la cybersécurité, membres d’un groupe d’intervention rapide contre les cyberattaques.

La principale raison de ces départs résiderait dans la divergence fondamentale de vision entre le DDPS et le service de renseignement en matière de cybersécurité. Les services de renseignement peuvent percevoir certaines vulnérabilités de sécurité comme des opportunités pour leurs missions, tandis que les spécialistes de la cybersécurité peuvent alors les percevoir comme un conflit éthique.

Chaque changement d’organisation s’accompagne bien sûr d’opportunités et de défis pour l’employeur et les employés. Le renforcement de la cybersécurité en Suisse se poursuit néanmoins et reste, comme le montre cette actualité, un sujet politique.

