Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Le faible niveau de cybersécurité de la Genève internationale est jugé alarmant – Le Temps Un rapport du CyberPeace Institute démontre la fragilité des centaines d’ONG basées dans la Cité de Calvin. Le canton va davantage s’impliquer pour que Genève demeure attractive pour ces organisations

Pro-russische Hacktivisten greifen wieder Schweizer Ziele an Die Hacktivisten der pro-russischen Gruppe “NoName057” greifen wieder Schweizer Ziele mit DDoS-Attacken an. Das NCSC fordert Websitebetreiber auf, entsprechende Schutzmassnahmen einzuleiten. Bei den bisherigen Angriffen der Gruppe entstanden keine grösseren Schäden.

Die Aargauer Kantonsverwaltung hat als Reaktion auf den Datendiebstahl bei der Berner Firma Xplain und der Publikation im Darknet Sicherheitsvorkehrungen und die Schulung der Mitarbeitenden verstärkt. Rund 10 % der gestohlenen Daten stammen aus der Kantonsverwaltung.

Cyberangriff legt Gemeindeverwaltung Zollikofen lahm Ein Cyberangriff auf die ICT-Systeme von Zollikofen zwingt die Gemeinde zur Abschaltung der Systeme. Die Gemeinde hat notwendige Massnahmen zum Schutz von Daten und Infrastruktur eingeleitet und eine Hotline für Notfälle eingerichtet. Kundinnen und Kunden sollen persönlich am Schalter Kontakt aufnehmen.

Cyberkriminelle haben einen weiteren IT-Dienstleister des Bundes ins Fadenkreuz genommen. Das Basler Unternehmen Concevis wurde Ziel eines Ransomware-Angriffs. Hacker ergatterten dabei offenbar Daten der Bundesverwaltung. Die Stadt Luzern und beide Basler Kantone könnten ebenfalls betroffen sein.

Bundesrat klärt die Aufgaben des neuen BACS Das neue Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) und das neue Staatssekretariat für Sicherheitspolitik (SEPOS) nehmen am 1. Januar 2024 die Arbeit auf. Der Bundesrat legte nun die rechtlichen Grundlagen für die beiden Einheiten fest und präzisierte ihre jeweiligen Aufgabenfelder.

” CYBER COALITION 23 ” : maîtriser ensemble les cyberincidents Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.