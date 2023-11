Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Des données de la Confédération pourraient une nouvelle fois se retrouver sur le darknet. Comme dans le cas de l’attaque contre Xplain cet été, un autre fournisseur de l’administration fédérale, la firme bâloise Concevis, a été pris pour cible par des pirates informatiques. Les deux cantons bâlois sont également clients du prestataire et ont porté plainte.

Les autorités suisses disposeront de nouveaux moyens de surveillance dès 2024 Des ordonnances modifiées dans le cadre de la loi sur la surveillance des télécommunications (LSCPT) vont entrer en vigueur début 2024. Avec notamment l’introduction de nouveaux types de renseignement en lien avec la 5G.

Kapo Bern gelingt Schlag gegen Online-Anlagebetrüger Zusammen mit internationalen Strafverfolgern geht die Kapo Bern gegen eine Gruppe von Anlagebetrügern vor. Die Kriminellen unterhielten Hunderte Websites und mehrere Callcenter in der Ukraine und Georgien. Damit verursachten sie finanzielle Schäden in hundertfacher Millionenhöhe.

Cyberattaque contre l'entreprise Concevis: l'administration fédérale est également concernée

Swiss Infosec hat einen neuen Leiter für Management Services