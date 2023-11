Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Le pouvoir du Centre national de cybersécurité s’affaiblit Le 1er janvier 2024, la nouvelle loi sur la sécurité de l’information entrera en vigueur. Dans les ordonnances qui l’accompagnent, le Conseil fédéral transfère sans surprise la responsabilité de la sécurité informatique de l’administration fédérale à un nouveau service spécialisé. Jusqu’à présent, cette responsabilité incombait au NCSC.

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité de l'information

Der Bundesrat entmachtet das NCSC Mit dem neuen Informationssicherheitsgesetz hat der Bundesrat das NCSC klammheimlich geschwächt. Für die IT-Sicherheit der Verwaltung ist künftig eine andere Stelle zuständig.

L'armée introduit Microsoft 365 comme plateforme collaborative pour la troupe