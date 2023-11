Le FIRST annonce son nouveau système de notation des vulnérabilités CVSS 4.0

Le Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) a officiellement annoncé CVSS v4.0, sa prochaine génération de la norme du système de notation des vulnérabilités communes.

Le Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) a officiellement annoncé CVSS v4.0, la prochaine génération de la norme du système de notation des vulnérabilités communes, plus de huit ans après la sortie de CVSS v3.0 en juin 2015. Cette nouvelle version de CVSS 4.0 vise à fournir la plus grande précision possible pour l’évaluation des vulnérabilités, tant pour l’industrie que pour le public.

Pour rappel, la norme CVSS (Système de notation des vulnérabilités communes) est largement utilisée par les professionnels de la cybersécurité pour classer les vulnérabilités selon leur gravité. La version précédente, CVSS v3.0, a été introduite en juin 2015 avec des améliorations significatives par rapport à la version précédente, notamment en ajoutant des métriques pour évaluer l’impact d’une vulnérabilité sur la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes.

La norme révisée offre une granularité plus fine dans les métriques de base pour les utilisateurs, simplifie les métriques de menace et améliore l’efficacité de l’évaluation des exigences de sécurité spécifiques à l’environnement ainsi que des contrôles compensatoires. De plus, plusieurs métriques supplémentaires pour l’évaluation des vulnérabilités ont été ajoutées, y compris Automatable (wormable), Recovery (résilience), Value Density, Vulnerability Response Effort et Provider Urgency. Une amélioration majeure de CVSS v4.0 est également l’applicabilité supplémentaire aux systèmes OT/ICS/IoT, avec des métriques de sécurité.

Pour le FIRST, cette nouvelle version est un développement important pour les équipes de cybersécurité et de réponse aux incidents du monde entier.

