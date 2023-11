Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Vor 12 Tagen ist die psychiatrische Klinik des Kantons Basel-Landschaft Opfer eines Cyberangriffs geworden. Jetzt kann die Einrichtung ihren Betrieb teilweise wieder aufnehmen.

VBS kürt Gewinner der “Cyber Startup Challenge 2023” Die diesjährige “Cyber Startup Challenge” des VBS hat das US-Amerikanische Start-up Ostorlab gewonnen. Das Jungunternehmen konnte die Jury mit einer App überzeugen, die automatisch nach Schwachstellen bei mobilen Applikationen scannt.

Schweizer Unternehmen erhöhen ihre Cyberbudgets Trotz Mehrausgaben ist das Risiko durch Cyberangriffe nicht vom Tisch. Mit den neuen Mitteln müssen auch neue Bedrohungen abgewehrt werden.

Cyberangriffe in der Schweiz rückläufig Die Cyberattacken weltweit nehmen weiter zu. Im DACH-Raum hingegen zeigt der Trend in die entgegengesetzte Richtung.