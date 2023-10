Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Schweiz holt sich Podest­platz an der europäischen Cyber-Challenge Das “Team Mountain” wurde kurz vor Schluss noch von Deutschland überholt und erreichte an der European Cyber Security Challenge den 2. Platz.

Psychiatrie Baselland nach Cyberangriff wieder erreichbar Knapp 2 Wochen nach dem Cyberangriff ist die Psychiatrie Baselland wieder im Normalbetrieb. Ob Patientendaten betroffen sind, ist weiterhin nicht bekannt.

Cyber Startup Challenge 2023 : la startup Ostorlab a su convaincre le DDPS Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.

Proton Pass permet désormais de partager un mot de passe en toute sécurité Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe open source qui rivalise avec 1Password, LastPass, Dashlane, ou encore NordPass, dévoile une nouvelle fonctionnalité. Désormais, il est possible aux utilisateurs de partager un mot de passe en toute sécurité avec autrui. On vous explique comment ça marche.

EFK findet Security-Prüferinnen und -Prüfer Für IT-Security-Audits setzt die Eidgenössische Finanzkontrolle auf zusätzliches Know-how von Externen. 13 Unternehmen haben sich um den Auftrag beworben.