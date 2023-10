🗓️ A vos agendas : ModernCISO Meet-up, 23 nov 2023 à Lausanne

: Undefined array key "" inon line: Undefined array key "" inon line: Trying to access array offset on value of type null inon line

A vos agendas ! voici un nouvel événement cybersécurité qui pourrait vous intéresser.

Nom de l’événement ModernCISO Meet-up Date Jeudi 23 Novembre 2023 à partir de 17:30 Type d’événement Conférence Organisateur Kudelski Security Lieu (si en présence sur site) TIBITS

Salle des Vignerons

Pl. de la Gare 11

1003 Lausanne Lien vers l’événement Infos et inscriptions

Pour en savoir plus

ModernCISO Meet-up Lausanne 2023 Rejoignez-nous durant cet événement, où nous explorerons la manière de relever les défis liés à la détection et à la réponse aux menaces en utilisant des exemples concrets d’incidents de sécurité. Nous plongerons également dans des cas réels de cyber threat intelligence et d’enquêtes sur les attaques cyber.

