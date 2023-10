Pourquoi la Suisse reste-elle une cible de choix pour les cybercriminels ?

La Suisse reste une cible de choix pour les cybercriminels. Les efforts restent aussi nécessaires pour remonter également dans les classements des bons élèves en cybersécurité.

La Suisse est une cible de choix pour les cybercriminels en raison de sa position géographique stratégique, de son statut de pays développé et de la concentration de grandes entreprises et d’institutions financières. Les cyberattaques peuvent viser un large éventail de cibles, allant des données sensibles des entreprises aux informations personnelles des citoyens.

Il est important de se rappeler que la cybersécurité est un défi en constante évolution. Les cybercriminels développent continuellement de nouvelles méthodes pour contourner les mesures de sécurité existantes, ce qui rend nécessaire l’adaptation et l’amélioration constantes des stratégies de défense. En investissant dans l’innovation et la formation des professionnels de la cybersécurité, la Suisse peut renforcer sa position en tant qu’acteur majeur de la sécurité numérique.

Cyber-Safety Score – Mean Average of NCSI, GCI, and CEI (voir article ci-dessous) .. avec la Suisse en 25ème position

Il est essentiel de continuer à accorder une attention soutenue à la protection contre les cybermenaces. En renforçant les mesures de sécurité, en sensibilisant les individus et en renforçant la coopération internationale, la Suisse peut mieux se positionner pour faire face à ces défis croissants et protéger ses entreprises et ses citoyens.

La Suisse regorge de cibles attrayantes pour les pirates

Comme rappelé ci-dessous dans l’article de Swissinfo, la Suisse regorge de cibles intéressantes pour les cybercriminels. Le pays est un centre financier mondial et une plaque tournante du commerce des produits de base, abritant des industries puissantes dans les domaines pharmaceutique et électronique, et accueillant une large gamme d’organisations internationales allant du Comité international de la Croix-Rouge à l’Organisation mondiale du commerce.

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a signalé qu’elle a reçu 63 rapports d’attaques en 2022, dont 48 concernaient les banques. “La professionnalisation croissante des criminels et les délais toujours plus courts entre l’annonce et l’exploitation de vulnérabilités critiques en matière de sécurité tiennent l’industrie financière en alerte”, a déclaré l’institution dans son analyse annuelle des risques.

