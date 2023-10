Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

En Suisse, un Bug Bounty de l’IA promet 10’000 francs aux gagnants La première édition de l’AI Safety Prize, concours présenté comme un Bug Bounty de l’IA, cherche des candidats. Jusqu’à 15’000 de prix seront remis à l’occasion des prochains Swiss Cyber Security Days.

Le fournisseur PropTech Johnson Controls subit une attaque par ransomware Le fournisseur de technologies du bâtiment Johnson Controls International a été victime d’une attaque par ransomware. Client de cette multinationale présente en Suisse, le Département américain de l’intérieur pourrait avoir été affecté.