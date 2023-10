Pourquoi le hacker russe le plus recherché par le FBI a brûlé son passeport

Le pirate informatique russe Mikhail Matveev fait partie des Cyber’s Most Wanted du FBI. Les sanctions contre la Russie lui permettent aujourd’hui de se sentir en sûreté dans son pays.

Le pirate informatique russe le plus recherché du FBI

Le pirate informatique russe Mikhail Matveev, également connu sur Internet sous les noms de “Wazawaka” et “Boriselcin”, est recherché par le FBI, qui offre une récompense de 10 millions de dollars pour des informations pouvant conduire à son arrestation, et a été inscrit sur une liste de sanctions américaines. Cependant, selon Matveev, sa vie n’a pas beaucoup changé depuis qu’il a été démasqué en tant que cybercriminel présumé et placé sur la liste des plus recherchés du FBI.

“Nous sommes des Russes, nous n’avons pas peur du gouvernement américain”, a déclaré Matveev lors d’une entrevue en ligne avec TechCrunch. “Ma vie s’est améliorée depuis les sanctions, je ne les ressens pas sur moi. De plus, les sanctions constituent un avantage pour ma sécurité, donc les sanctions nous aident.”

Lors d’une interview, Matveev a expliqué que les sanctions signifient que la Russie ne le déportera pas. Et pour éviter de se faire attraper en dehors de la Russie, il ne voyagera plus et a dit avoir “brûlé” son passeport. Son dernier voyage, a-t-il dit, remonte à 2014 en Thaïlande.

Qui est Mikhail Pavlovich Matveev?

Selon les informations publiées par le FBI, Mikhail Pavlovich Matveev, un ressortissant russe, est supposé être un affilié productif de logiciels de rançon, actuellement basé en Russie. On lui attribue plusieurs variantes de logiciels de rançon, notamment Lockbit, Babuk et Hive. On prête à Matveev de nombreuses attaques contre des entreprises aux États-Unis et dans le monde entier, y compris des infrastructures critiques. On a également identifié Matveev comme l’un des développeurs/administrateurs présumés de la variante de rançon Babuk. Il est accusé de plusieurs attaques Lockbit, dont une contre un service de police dans le New Jersey. De plus, il est accusé de plusieurs attaques Babuk, dont une contre le Metropolitan Police Department à Washington D.C. En outre, Matveev est accusé de conspiration et de dommages intentionnels à un ordinateur protégé en relation avec Hive, notamment une attaque contre une société basée dans le New Jersey.