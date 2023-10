Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui a touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Arrestation d’un cyber-escroc indien qui sévissait en Suisse Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé un acte d’accusation contre un citoyen indien arrêté il y a quelques mois. L’individu est suspecté d’avoir participé à une escroquerie en ligne ciblant les clients de banques et de compagnies aériennes en Suisse.