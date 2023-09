Les derniers vols de données (28 septembre 2023)

Voici les incidents majeurs concernant des pertes ou des vols de données découverts la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

UK police officers’ data stolen in cyberattack on ID supplier | TechCrunch The ID card supplier, Digital ID, prints identity and access cards for Greater Manchester Police and other customers.

The Shocking Data on Kia and Hyundai Thefts in the US Plus: MGM hackers hit more than just casinos, Microsoft researchers accidentally leak terabytes of data, and China goes on the PR offensive over cyberespionage.

FBI hacker USDoD leaks highly sensitive TransUnion data Researchers from vx-underground reported that FBI hacker ‘USDoD’ leaked sensitive data from consumer credit reporting agency TransUnion.

Air Canada discloses data breach of employee and ‘certain records’ Air Canada, the flag carrier and the largest airline of Canada, disclosed a cyber security incident this week in which hackers “briefly” obtained limited access to its internal systems. The incident resulted in the theft of a limited amount of personal information of some of its employees and “certain records.”

Pizza Hut Australia hack: data breach exposes customer information and order details Company says it believes about 193,000 customers are affected by the breach, which it spotted in early September

Free relativise l’ampleur d’une fuite de données qui a visé certains de ses clients Un hackeur affirmait détenir une copie des données de 14 millions de ses clients. La fuite ne concernerait en fait qu’un nombre non précisé d’abonnés vivant dans deux arrondissements de la capitale, le 18e et le 19e.

Des chercheurs de Microsoft exposent par mégarde 38 To de données internes Les données, dont plusieurs dizaines de milliers de messages internes, sont restées exposées pendant presque… trois ans.

Microsoft 38TB AI Data Leak details – Cybersecurity Insiders In July 2020, Microsoft (MS) launched its dedicated Artificial Intelligence (AI) research division, initially envisioned to harness vast datasets for its