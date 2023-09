Les actus cybersec qui touchent la Suisse (25 septembre 2023)

Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui ont touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Infrastructures critiques: pas d’obligation de signalement des vulnérabilités Les exploitants d’infrastructures critiques devront à l’avenir annoncer à la Confédération les cyberattaque les concernant, a décidé le Parlement. En revanche, l’obligation de déclarer les failles graves n’est plus d’actualité.