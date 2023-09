Les actus cybersec qui touchent la Suisse (18 septembre 2023)

Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui ont touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

La société de cybersécurité SCRT et Telsys, active dans la gestion et la surveillance des données, avaient été rachetées par Orange Cyberdefense fin 2022. Elles font aujourd’hui l’objet d’un rebranding et vont opérer en tant qu’Orange Cyberdefense Suisse.