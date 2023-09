Les dernières actus cybercrime (15 septembre 2023)

Voici les actualités principales de la semaine passée concernant le cybercrime.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Pour une arnaque de crypto-monnaies, il est condamné à 11 000 ans de prison L’homme à l’origine de l’une des plus grosses escroqueries de crypto-monnaies écope de plus de 11 000 années derrière les barreaux en Turquie.

US, UK take action against members of the Russian-linked Trickbot hacker syndicate The DOJ also unsealed indictments against some of the alleged Trickbot members for alleged roles in ransomware and other cybercrime activity.

How criminal networks in Sweden use false Spotify streams to launder money This morning, one of Sweden’s largest newspapers, Svenska Dagbladet (SvD), published a thorough investigation into how criminal networks have used Spotify to launder money for years. Specifically, they have been paying for false streams of

Northern Irish police release 2 after weekend arrests Came in wake of the force publishing their own people’s data in botched FoI