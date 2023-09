Les dernières actus cybercrime (8 septembre 2023)

Voici les actualités principales de la semaine passée concernant le cybercrime.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

2 Polish Men Arrested for Radio Hack That Disrupted Trains Plus: A major FBI botnet takedown, new Sandworm malware, a cyberattack on two major scientific telescopes-and more.

Après une bourde juridique, Hamza Bendelladj relaxé Le célèbre hacker, poursuivi pour des attaques par rançongiciel menées avec PyLocky, vient d’être relaxé par la justice française. Sa citation à comparaître devant le tribunal mentionnait à tort le malware JobCrypter. Récit d’une audience ubuesque.



https://www.theverge.com/2023/8/29/23851227/fbi-doj-qakbot-botnet-malware