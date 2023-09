Les actus cybersec qui touchent la Suisse (4 septembre 2023)

Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui ont touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Swisscom Joins Trust Valley | Trust Valley Swisscom joins Trust Valley as a contributor partner. This collaboration reinforces our unique ecosystem to promote a safe digital economy.

Xplain: les données de procédures pénales en cours sont sur le darknet Suite à l’attaque contre le prestataire Xplain, des données sensibles issues des enquêtes du Parquet fédéral sont sur le dark web, selon les d’investigation du quotidien Le Temps. Une procédure de mise à jour d’un logiciel de Fedpol ne se serait pas déroulée comme le prévoit un protocole pourtant mis en place.