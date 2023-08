Les derniers vols de données (31 août 2023)

Voici les incidents majeurs concernant des pertes ou des vols de données découverts la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

A Brazilian phone spyware was hacked and victims’ stolen data ‘deleted’ | TechCrunch The Portuguese-language spyware app has been used to compromise over 76,000 devices to date, the leaked data shows.

Whistleblower Leak Reveals Tesla Data Breach, Affects 75,000 The Tesla data breach was a result of a whistleblower sharing data with German media and does not involve a cyber attack.

CloudNordic Faces Severe Data Loss After Ransomware Attack While facing a total loss of internal infrastructure and customer data, CloudNordic has declined to pay the ransom.

Scraped data of 2.6 million Duolingo users released on hacking forum The scraped data of 2.6 million DuoLingo users was leaked on a hacking forum, allowing threat actors to conduct targeted phishing attacks using the exposed information.

Kroll Suffers Data Breach: Employee Falls Victim to SIM Swapping Attack Kroll reveals an employee’s T-Mobile account was compromised due to a sophisticated SIM swap attack.

Un prestataire de Pôle Emploi laisse filer les données de 10 millions de personnes – Le Monde Informatique Données personnelles : Majorel, un prestataire de Pôle Emploi, s’est fait dérober les données personnelles de demandeurs d’emploi. Suivant les estimations cela pourrait…

Le DSA s’attaque aux services numériques dans l’UE dès aujourd’hui – Le Monde Informatique Législation : ” La modération du contenu ne signifie pas la censure. En Europe, il n’y aura pas de ministère de la Vérité “. Thierry Breton, commissaire européen…

Twelve nations urge social media giants to tackle illegal data scraping A band of nations including Australia, the UK, and Canada say social media platforms and websites that hold personal data are required to protect their users against illegal data scraping.

Spain to Launch Europe’s First AI Regulatory Agency Spain is set to launch Europe’s first-ever artificial intelligence regulatory agency as the trading bloc finalizes legislation meant to mitigate risks and ban AI

Social Security Numbers were exposed in 69% of breaches in 2023 According to a recent TransUnion report, Social Security Number has passed date of birth as second most often exposed credential in data breaches.

Les données de près de 3000 policiers bernois volées par des cyberpirates Une faille dans le logiciel de gestion des appareils Mobileiron a permis à un groupe de pirates de récupérer des données sensibles. Parmi celles-ci figurent les noms et numéros de téléphone de presque tous les fonctionnaires de la police cantonale bernoise. Qui n’est pas la seule victime.

Des cyberpirates ont mis la main sur des données de plusieurs offices de l’administration fédérale et les ont publiées sur le dark web. La cyberattaque a ciblé le prestataire IT alémanique Xplain et a entre autres touché Fedpol, des polices cantonales, l’armée, les douanes et les CFF.

