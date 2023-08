Le top 5 des actus cybersécurité (30 août 2023)

Voici une sélection des 5 principales actus cybersécurité qu’il ne fallait pas manquer cette semaine. Certaines d’entre elles seront développées dans les prochains articles.

Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les 5 actus à ne pas manquer

MOVEit, the biggest hack of the year, by the numbers | TechCrunch The mass-exploitation of MOVEit file transfer servers – the largest hack of the year so far – now affects at least 60 million people.

North Korea ready to cash out more than $40 million in Bitcoin after summer of attacks, warns FBI After a series of high-profile cryptocurrency heists, a state-sponsored North Korean hacking group is poised to cash out millions of dollars.

Les données de près de 3000 policiers bernois volées par des cyberpirates Une faille dans le logiciel de gestion des appareils Mobileiron a permis à un groupe de pirates de récupérer des données sensibles. Parmi celles-ci figurent les noms et numéros de téléphone de presque tous les fonctionnaires de la police cantonale bernoise. Qui n’est pas la seule victime.

Tesla points to “insider wrongdoing” as cause of massive employee data leak Tesla has determined that two former employees are allegedly responsible for leaking 100GB of company data that contains social security numbers and other information on more than 75,000 employees.