Les vulnérabilités critiques à suivre (28 août 2023)

Voici la sélection des vulnérabilités de cybersécurité les plus critiques découvertes la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Ivanti warns of new actively exploited MobileIron zero-day bug US-based IT software company Ivanti warned customers today that a critical Sentry API authentication bypass vulnerability is being exploited in the wild.

Threat Actor Exploits Zero-Day in WinRAR to Target Crypto Accounts Attacks targeting the now-patched bug have been going on since at least April 2023, security vendor says.

Lazarus Group Exploiting ManageEngine Flaw to Deploy MagicRAT Malware North Korean state-sponsored threat actor Lazarus Group is actively exploiting the ManageEngine flaw (CVE-2022-47966) to deploy MagicRAT malware

More than 1,000 federal system flaws fixed via CISA’s bug reporting platform The nation’s cyber defense agency is scaling up a key program that gives federal agencies a chance to remediate vulnerabilities before they can be exploited.