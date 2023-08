Les actus cybersec qui touchent la Suisse (28 août 2023)

Voici la sélection d’actualité cybersécurité qui ont touché la Suisse la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Les données de près de 3000 policiers bernois volées par des cyberpirates Une faille dans le logiciel de gestion des appareils Mobileiron a permis à un groupe de pirates de récupérer des données sensibles. Parmi celles-ci figurent les noms et numéros de téléphone de presque tous les fonctionnaires de la police cantonale bernoise. Qui n’est pas la seule victime.

Cyberattaque contre Xplain: feu vert pour l’enquête administrative Le Conseil fédéral a approuvé l’ouverture d’une enquête administrative. Confiée à l’étude d’avocats genevoise Oberson Abels, celle-ci s’étend à tous les départements ainsi qu’à la Chancellerie fédérale.