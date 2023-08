Les dernières actus cybercrime (25 août 2023)

Voici les actualités principales de la semaine passée concernant le cybercrime.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Interpol arrests 14 suspected cybercriminals for stealing $40 million An international law enforcement operation led by Interpol has led to the arrest of 14 suspected cybercriminals in an operation codenamed ‘Africa Cyber Surge II,’ launched in April 2023.

Washington ouvre un examen de sécurité sur le piratage de Microsoft Exchange Online L’administration Biden va ouvrir un examen de sécurité sur le cloud et en particulier sur un piratage récent subi par Microsoft.