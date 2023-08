Le top 5 des actus cybersécurité (16 août 2023)

Voici une sélection des 5 principales actus cybersécurité qu’il ne fallait pas manquer cette semaine. Certaines d’entre elles seront développées dans les prochains articles.

Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Colorado warns the state’s students and teachers that hackers may have accessed their personal information – dating as far back as 2004.