Les derniers vols de données (10 août 2023)

Voici les incidents majeurs concernant des pertes ou des vols de données découverts la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Canada : une fuite majeure expose des données de travailleurs de la santé L’association des employeurs de la santé de la Colombie-Britannique (Health Employers Association of BC), au Canada, a révélé, le 2 août 2023, avoir subi une fuite de données. Les cybercriminels auraient compromis trois sites Internet de l’association, et dérobé des renseignements personnels associés à 240 000 adresses électroniques.

Colorado Department of Higher Education warns of massive data breach The Colorado Department of Higher Education (CDHE) discloses a massive data breach impacting students, past students, and teachers after suffering a ransomware attack in June.

CHU de Rennes piraté : 300 Go de données en fuite ? – Le Monde Informatique Intrusion, Hacking et Pare-feu : Suite à la cyberattaque ayant touché le CHU de Rennes le 21 juin dernier, des données comptables, financières, personnelles et techniques pouvant…

Kenya suspends Worldcoin scans over security, privacy and financial concerns | TechCrunch Kenya is investigating “authenticity and legality” of Worldcoin activities, alarmed over the company’s collection of biometric data.

Mondee security lapse exposed flight itineraries and unencrypted credit card numbers | TechCrunch Mondee pulled the database offline after a security researcher discovered the exposed customer data. None of the data was encrypted.

Health data of 1.7 million Oregon residents accessed by MOVEit hackers | TechCrunch Hackers exploiting a vulnerability in MOVEit Transfer accessed the protected health information of 1.7 million Oregon citizens

Israel cybersecurity agency says no breach after senior official self-infects home PC with malware | TechCrunch Passwords stolen from an agency official’s home computer were posted in a public Telegram group known for sharing stolen credentials.

Spyware maker LetMeSpy shuts down after hacker deletes server data | TechCrunch A June data breach also wiped out the spyware maker’s servers, including its huge trove of data stolen from thousands of victims’ phones.

