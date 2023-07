Plus de 10’000 surveillances de communication ordonnées en 2022 en Suisse

Le 28 juillet dernier, le Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT) a publié son rapport d’activité pour 2022.

Le rapport présente une vue générale sur les principes de collaboration du Service SCPT avec les fournisseurs de services de télécommunication et les autorités pénales. Il présente aussi un série de chiffres globaux comme par exemple les 10’253 cas mesure de surveillance des télécommunications ordonnées par rapport aux total des 549’404 infractions signalées en Suisse en 2022.

Pour rappel, une mesure de surveillance dépend d’une procédure pénale illustrée de cette manière dans ce rapport (page 7)

Bien sûr, aucune information sensible ne transpire du rapport mais on pourra néanmoins apprendre que c’est Zurich le plus gros demandeur:

On y apprend également que ce sont principalement des recherches rétroactives et les recherches par antennes (GSM/WLAN) qui sont réalisées selon ces catégories fournies:

Surveillance en temps réel Surveillance rétroactive Recherche en cas d’urgence Recherche de personnes condamnées Recherche par champ d’antennes

Pour en savoir plus