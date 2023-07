Les derniers vols de données (20 juillet 2023)

Voici les incidents majeurs concernant des pertes ou des vols de données découverts la semaine passée.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Une fuite de données touche jusqu’à 425’000 Suisses de l’étranger Lorsqu’un abonnement à la Revue Suisse peut faire de nous des victimes de la cybercriminalité.

Val-de-Marne : la professeure en médecine nucléaire se venge en supprimant 4 500 fichiers à l’hôpital Cette femme de 43 ans devra répondre de ses actes devant le tribunal de Créteil. Selon les éléments de l’enquête, elle se serait vengée après qu’on lui a signifié la fin de son contrat à durée déterminée à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.

Nude Videos of Kids From Hacked Baby Monitors Were Sold on Telegram Plus: A fitness app may have leaked the location of a murdered submarine captain, the privacy risks of filing taxes online, and how Facebook data was used in an abortion trial.

Source code of the BlackLotus UEFI Bootkit was leaked on GitHub The source code for the BlackLotus UEFI bootkit has been published on GitHub, experts warn of the risks of proliferation of custom versions.

FTC starts data security probe on ChatGPT OpenAI – Cybersecurity Insiders The Federal Trade Commission (FTC) has turned its attention towards ChatGPT, the conversational Chatbot developed by OpenAI and now owned by Microsoft,

Différentes données ultra sensibles pour la sécurité de la Suisse font partie des données volées au prestataire Xplain et divulguées sur le darkweb. Selon les analyses de fedpol, un fichier avec les noms de hooligans fait partie des données compromises.

China-Based Hacker Hijacked EU, US Government Emails Security experts say China-based hackers are “leading their peers in the deployment of zero-days” in the wake of another wide-ranging attack that abused a

Deutsche Bank confirms provider breach exposed customer data Deutsche Bank AG has confirmed to BleepingComputer that a data breach on one of its service providers has exposed its customers’ data in a likely MOVEit Transfer data-theft attack.

Bangladesh Government Website Leaks Personal Data Personal details of Bangladeshi citizens found online by researcher included full names, phone numbers, email addresses, and national ID numbers.

HCA Healthcare reports breach of 11 million patients’ personal data The disclosure comes several days after a posting on a known cybercrime forum claimed it was selling the stolen patient data.