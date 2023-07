Les derniers vols de données | 13 juillet 2023

Voici les incidents majeurs concernant des pertes et des vols de données découverts durant ce dernier tour de veille hebdomadaire.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture !

Les actus sélectionnées cette semaine

More organizations confirm MOVEit-related breaches as hackers claim to publish stolen data New victims of the MOVEit mass-hacks, including oil giant Shell and First Merchants Bank, have confirmed that hackers accessed sensitive data.

Bangladesh government website leaks citizens’ personal data A Bangladeshi government site leaked the personal data of “millions” of citizens, according to a researcher who found the leaked data.

Après les émeutes, des pirates ont divulgué les données de 1000 magistrats français Un collectif de hackers vient de mettre en ligne les données personnelles d’un millier de magistrats et d’avocats en soutien aux émeutiers. Il s’agit vraisemblablement d’un ancien fichier, contenant des informations aussi périmées que sensibles…

Capita attackers reportedly stole data from pension fund Three months after mega breach by Russian cybercrime group



https://www.bitdefender.com/blog/hotforsecurity/dublin-airport-staff-pay-details-stolen-by-hackers-after-moveit-attack-at-third-party-provider/

Potential 500GB Nickelodeon Data Leak: Unreleased Shows and Scripts at Risk Investigations are still ongoing, and concrete evidence regarding the extent and nature of the Nickelodeon data leak is yet to be confirmed.

Anonymous Sudan claims to have stolen 30 million Microsoft’s customer accounts Microsoft denied the data breach after the collective of hacktivists known as Anonymous Sudan claimed to have hacked the company.

Cyberattaque au CHU de Rennes : données exposées Le CHU de Rennes est victime d’une cyberattaque avec vol de données, cependant son impact sur l’activité est limité.

Microsoft Denies Data Breach-Anonymous Sudan Claims 30 Million Customer Accounts Stolen Anonymous Sudan recently announced on Telegram the sale of a valuable Microsoft user data collection with a price tag of $50,000 for the full database.

Swedish Authority Warns companies against using Google Analytics Four major companies have been restricted to access Google Analytics and fined for violating the law by transferring personal data to others.

Pepsi Bottling Ventures announces data breach Pepsi Bottling Ventures suffered a data breach in late 2022. The breach may have involved information of current and former employees.

Two Spyware Apps on Google Play with 1.5 Million Users Sending Data to China 🚨 Beware, Android users! Two file management apps on Google Play Store revealed as spyware, sending users’ data to servers in China.