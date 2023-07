Le top 5 de la semaine | 12 juillet 2023

Voici une sélection de 5 actualités cybersécurité qu’il ne fallait pas manquer cette semaine. nnBonne lecture et merci pour le café car cette veille est produite avec un vrai cerveau non artificiel ;-)nn

Les 5 actus à ne pas manquer

Microsoft Denies Data Breach-Anonymous Sudan Claims 30 Million Customer Accounts Stolen Anonymous Sudan recently announced on Telegram the sale of a valuable Microsoft user data collection with a price tag of $50,000 for the full database.



https://cybersecuritynews.com/opera1er-hacker-group-arrested/

Bangladesh government website leaks citizens’ personal data A Bangladeshi government site leaked the personal data of “millions” of citizens, according to a researcher who found the leaked data.

More organizations confirm MOVEit-related breaches as hackers claim to publish stolen data New victims of the MOVEit mass-hacks, including oil giant Shell and First Merchants Bank, have confirmed that hackers accessed sensitive data.