Threema et d’autres apps mises sur la liste noire de La Russie

Le gouvernement russe a interdit neuf applications de messagerie instantanée populaires dans le pays, dont Snapchat, WhatsApp, Discord, Skype for Business, Microsoft Teams, Telegram, Viber, Threema et WeChat.

Une liste de sites interdits

La Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor) a établi une liste de sites interdits incluant ces applications en vertu de la nouvelle loi sur l’information.

Cette loi s’applique aux organismes gouvernementaux et interdit à plusieurs organisations russes d’utiliser des applications de messagerie occidentales.

Ces restrictions sont destinées à minimiser la possibilité que des données sensibles tombent entre les mains de mauvais acteurs, en particulier ceux liés à l’Ukraine.

Même Telegram

Comme le mentionne l’article ci-dessous de Hackread, il est intéressant de noter que Telegram, qui appartient à un millionnaire russe, a également été inclus dans la liste. Cette application est populaire en Ukraine et dans les régions occidentales, ce qui pourrait expliquer son inscription sur la liste noire.

Les propriétaires d’applications et de sites peuvent faire appel dans un délai d’un mois avant d’être placés sur la liste des sites interdits, mais leur appel peut être refusé.

Les VPN déjà interdits

Le gouvernement russe avait déjà interdit Telegram et plus de 50 VPN et anonymiseurs en 2018. Il a également bloqué des centaines de plateformes de réseaux sociaux occidentales, telles qu’Instagram et Facebook, ainsi que des plateformes d’actualités. Il y a également eu une répression contre l’utilisation du navigateur Tor et des VPN. Bien que Zoom et Signal ne soient pas encore sur la liste, ils pourraient y être ajoutés ultérieurement.

