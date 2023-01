Le classement des 20 pays les plus avancés en matière de cybersécurité

Le MIT Technology Review Insights a sorti son premier classement comparatif annuel des 20 économies les plus importantes et les plus avancées en matière de cybersécurité.

Son rapport est consrtuit autour d’une notion indice de cyberdéfense (CDI) qui souhaite apprécier la maturité des pays sélectionnés en matière de préparation, de réaction et de récupération face aux menaces de cybersécurité.

Il évalue 20 des principales économies mondiales (membres du forum intergouvernemental du G20, à l’exclusion de la Russie, et incluant la Pologne) en fonction de la mesure dans laquelle leurs institutions ont adopté des technologies et des pratiques numériques pour être résilientes face aux cyberattaques, et de la mesure dans laquelle les gouvernements et les cadres politiques favorisent une économie numérique sécurisée.

L’indice de cyberdéfense est un classement de 20 des principales économies du monde en fonction de leurs actifs collectifs en matière de cybersécurité, de leurs capacités organisationnelles et de leurs positions politiques. Il évalue dans quelle mesure ces économies ont adopté des pratiques technologiques qui améliorent la résilience aux cyberattaques et dans quelle mesure les gouvernements et les cadres politiques favorisent la sécurité des transactions numériques. MIT Technology Review Insights

La Suisse pointe quant à elle au 10ème rang de ce classement du Top 20

The Cyber Defense Index 2022/23 No Description

Le rapport est accessible ici: