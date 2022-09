Des pirates créent un embouteillage monstre à Moscou

Après avoir piraté l’application Yandex Taxi, des hackers ont réussi à créer un embouteillage monstre à Moscou.

Le 1er septembre 2022, des plaintes d’automobilistes ont émergé après avoir constaté une accumulation inhabituelle de taxis dans le quartier ouest de la capitale russe.

Les Anonymous ont confirmé à Hackread.com que l’attaque contre l’application Yandex Taxi a été menée en coopération avec l’armée informatique d’Ukraine.

Pour en savoir plus, c’est par ici:

According to Oleg Shakirov, a Russian cyber policy expert, someone hacked the Yandex app and did a frustrating mix-up of taxis.